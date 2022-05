Lahcene MESKINE

Je m'occupe de la maintenance preventif et curatif dans l'offshre et onshore

la supervision et installation , suivi projets

Maintenance du station production electrique (turbo generateur SOLAR MARS 100

maintenance: DCS, PLC, ESD, F&G, calibration, reparation de plusieurs varietés des appareils et equipments(tansmitteurs, indicateurs, psv pcv, PRV...)

maintenance turbines, generateur, pompes..

vibration.

Planning et suivi travaux de maitenance

maitrise de l'outil informatique

maitrise de l'anglais et arabe

interim chef terminale pompage et stockage petrole



Mes compétences :

Maintenance

Ingéniérie

Offshoring

Gestion de projet

Pétrole

Energie

Management