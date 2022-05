Lahcene SAHRAOUI

Je suis ingénieur dans les hydrocarbures et j'ai une grande expérience aussi bien dans la distribution que le transport du gaz naturel.

J'ai fait toute ma carrière dans l'engineering de projets ,de management que de supervision des travaux et de la construction de pipelines,de stations de compression et de stations de pompage.

J'aimerais bien avoir un emploi et rejoindre au plus vite une équipe de projet.

Sinon avoir éventuellement des discussions sur toutes les autres énergies et surtout solaires.



Mes compétences :

Génie civil

Hydrocarbures

Ingénieur travaux

Manager

Mécanique

Radiographie

Soudage