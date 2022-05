Lahlil SAID

Je me présente en tant q ' artiste qui a joué plus q ' une quinzaine de pièces de théâtre . Après , j' ai fait une formation en audio visuelle ' j' ai travaillé avec le grand réalisateur ABDERAHMAN khayat chez RAWAFID en tant qu' assistant réalisateur .

ces jours là , j' ai trois pièces de théâtre qui ne sont pas mis en scène , encore , j ' ai écris un court métrage dont je me suis inspirés d' un grand nouvelliste marocain AHMED BOUZFOUR . Voilà , c 'est tout ce que j'ai et je cherche des vrais colaborateurs