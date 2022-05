Lahlou BENDIFALLAH

1979 -1990 Pharmacie Centrale Algérienne



* 1979 -1987 Technicien Supérieur. Maintenance des équipements médicaux

* 1987 -1989 Chef de fepartement dentaire.

* 1989-1991 Directeur technico commercial.



1991-1994 - Directeur commercial de la société SOVAC à Paris



1994 - 2007 Gérant et propriétaire de ma Société de matériel medical à Pessac :Mageur France International.



Nous sommes spécialisés dans le négoce et l'export de matériels médicaux vers L'Algerie, L'Afrique du Nord et le moyen orient.



Possèdons à Alger une filiale de distribution : Mageur Algérie.



Formation:



-DUT Mesures physiques option Instrumentation Bio Médicale 1979

-Diplôme de Chirurgien Dentiste 1985

-Professeur D'enseignement moyen anglais 1974

-Diplôme Interuniversitaire Européen de lasers médicaux 2007



Mes compétences :

Santé

Business development

Rigueur

Marketing

Industrie pharmaceutique

Management

Communication