Lahlou RAPHAEL

1. FORMATION :



1999 : D.E.A. consacré au général J-P. Abbatucci (1724-1813) (Université de Nice) ;

D.E.A. complémentaire (Direction : Prof. J-M. Deveau) : La Corse dans la géostratégie maritime de 1789 à 1805.

L’ensemble forme un DEA d’histoire contemporaine et de géographie de la Méditerranée.



1993-1997 : Classes Préparatoires Littéraires – hypokhâgne et khâgne classique –, (spécialité Histoire) au Lycée Masséna (Nice).

1993 à 1999 : Deug, licence, maîtrise d’Histoire.



Langues : Anglais : courant (Hypokhâgne et khâgne classique, séjour à l'Université de Cambridge – Shakespeare’ Summer School, 1995).

Espagnol : bon niveau.

Compréhension de la langue italienne.

Latin et Grec ancien.



2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :



Publications et Prix : ( Bernard Giovanangeli Editeur, Paris).



2004 : "Napoléon III ou l’obstination couronnée." (Première édition : éditions OnLivre, Prix Alfred Verdaguer de l’Académie française 2005. Nouvelle édition, chez Bernard Giovanangeli, éditeur, nouvelle version, revue et augmentée en 2006. Troisième édition, très augmentée, mars 2008).

2005 : "Lawrence d’Arabie ou l’Epopée des Sables (Sélectionné pour le Prix Erwan Bergot : prix historique et littéraire de l’Armée de Terre 2005).

2006 : Prix Mottart, de l’Académie française, pour l’ensemble des travaux publiés, dont l’ouvrage :

Alexandre Dumas ou le Don de l’Enthousiasme (2006).

2007 : Garibaldi ou les Révolutions d’un Siècle.

2009 : Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 (Bernard Giovanangeli éditeur).



1989-1990 : 1er prix national et régional d’histoire de la Résistance et de la Déportation.

1984-1990 : Prix historiques, littéraires et poétiques régionaux.



Distinction: Bourse de recherche et d’étude de la Fondation Napoléon pour l’ensemble des deux Empires napoléoniens 2008/ 2009.



Correcteur, lecteur et conseiller éditorial.

Chroniqueur et critique littéraire (presse écrite). Intervenant spécialisé (radio et télévision).



3. Activités culturelles et publications savantes, personnelles ou collectives. 2001 – en cours:



Collaboration importante aux expositions : du Musée national de la Maison Bonaparte (Ajaccio) : « Les Corses et la Légion d’honneur » (2008) et à l’exposition : « Napoléon et la Corse » (Musée de la Corse, Corte, 2009) et à la publication liée à cette exposition.

2010-2011 : Collaboration à l’exposition du Musée de la Corse consacrée à la Marine et à ses liens avec l’île.



Collaboration prévue aux journées d’hommage de la Cinémathèque régionale de Corse à Alexandre Dumas père (octobre – décembre 2011).

Octobre-décembre 2009 : Dépouillement d’archives et classement photographique de fonds napoléoniens privés en Corse.



Publication d’articles (depuis 2001) dans : ‘la Revue du Souvenir napoléonien’, ‘Napoléon III’, ‘Napoléon 1er’, ‘La Revue de l’Institut Napoléon’, ‘La Revue Napoléon’, ‘Diplomatie’, ‘Stantari’, ‘Fora !’, etc.







2009-2010 : collaboration aux éditions du festival littéraire international : « Lire au soleil » (Porto-Vecchio), présidés par Jean d'Ormesson et Frédéric Lenoir.



Depuis 2004 : Conférencier historique, culturel et littéraire.



Membre du Souvenir napoléonien. Depuis octobre 2010 : Délégué régional du Souvenir napoléonien pour la Corse.



Depuis 2010 : Membre du jury du Prix du livre corse.



Depuis 2006 : Conseiller éditorial de la revue corse culturelle et scientifique ‘Stantari’ (comité scientifique présidé par le Pr. Yves Coppens) ;

Membre de l’Instituto Napoleonico Mexico-Francia (Paris, Mexico).



Participation à l'élaboration de nombreux travaux et ouvrages collectifs (dictionnaires, encyclopédies, correspondance de Napoléon, etc.)

Participation à des conférences et colloques savants internationaux.

Scénariste de projets historiques télévisés.



Né en 1974. Célibataire.



