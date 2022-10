Emmanuel BOCHEW

Je suis marié avec une Japonaise depuis 11 ans.



J'habite en région parisienne depuis bientôt 12 ans, étant à la base de Menton (06).



De nature plutôt discrète, j'aime les challenges et le sens du détail. "Respect, détail et justesse" sont pour moi importants. J'aime le contact avec les gens.



Je considère que tout travail commencé doit être terminé, et soit ce dernier est bien fait, soit on ne le fait pas.



Membre de la SFT, je travaille actuellement en tant qu'auto-entrepreneur.

J'effectue encore des missions auprès de l'O.F.I.I. via un de leur prestataire, ACFAL formation pour la région Bourgogne dans le cadre du Contrat d'Accueil et D'Intégration. Mes activités principales sont donc :



- traduction de mangas et animés(sous-titrage),

- interprète en japonais-français-japonais, voir http://tinyurl.com/bt2scg et http://tinyurl.com/akx5al

- interprète en japonais-anglais-japonais,

- interprète pour business-men dans leurs affaires,

- cours de français, de japonais ou de soutien scolaire en plus,

- Formaliste.

Depuis 2010 Membre Sft



J'ai également créé un site de ventes entièrement automatisé, spécialisé pour le marché Japonais et en japonais. Lien fourni sur demande.



J'ai appris de par mes expériences une chose essentielle :

Un client content revient et le dit, un client mécontent ne revient plus et le dit beaucoup plus autour de lui.



J'ai bien sûr d'autres expériences, que je vous invite à lire ci-dessous. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Traduction

Interprétation

Interprétariat

Japon

Learning