Yvan WEST LAURENCE

Fondateur du magazine sur l'animation et le manga ANIMELAND

Rédacteur en chef pendant 15 ans

Rédacteur pour le magazine DIXIEME PLANETE (produits dérivés)

Rédacteur exclusif du Hors Série n°6 SPécial ROBOT de DIXIEME PLANETE.

Journaliste freelance depuis 2006.



Egalement consultant pour de nombreuses sociétés telle que Bandai, Hasbro...



Intervenant et modérateur pour Disney/Buena Vista autour de conférences sur le STUDIO GHIBLI à partir de 1999 (sortie vidéo du Tombeau des lucioles).

Reprise des conférences pour le compte de la FNAC en partenariat avec Disney/BUena Vista entre 2000 et 2002 (sorties de TOTORO, PRINCESSE MONONOKE...).



Consultant et animateur d'avant première sur les sorties cinéma de METROPOLIS, COWBOY BEBOP et STEAMBOY pour Columbia Tristar entre 2002 et 2005.



Formateur autour de l'Animation et / ou le Manga en Bibliothèque et médiathèque.



Membre du jury de pré-selection pour le Festival d'Annecy en 2005.



Membre de l'équipe "manga" du Festival BD d'Angoulême de 2005 à 2011 avec Julien Bastide puis Erwan Le Verger.



Modérateur et conférencier pour de nombreux Festivals, Salons et Conventions : Annecy, Japan Expo, Comic Con', Forum des Images, Japan Galaxy et Ota'con à Lyon, Dijon Saiten, Manga-tan durant les Utopiales de Nantes, Fan Festival à Cannes, Fête de l'Animation à Lille, Festival des bulles à Bois COlombes, Croq'anime à Paris, Festival BD d'Angoulême de 2005 à 2011...



Médaillé pour Acte de Courage et de dévouement en novembre 2010.



En quelques mots : je suis un spécialiste du cinéma d'animation, de l'animation japonaise et du manga (ce n'est pas la même chose ! ;)). Et j'ai toujours plaisir à partager mes connaissances dans ces domaines et complète tout cela d'action autour du monde du produit dérivé (cinéma, TV, jouets, maquettes).



Mes compétences :

Conférencier