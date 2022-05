Lahmar LASSAAD

Technicien supérieur en informatique

Bir Ali 3040,Sfax,Tunisie

E-mail :Lassaad.Lahmar@gmail.com

GSM : (216) 28 04 58 20

ETAT CIVIL:



Nom : LAHMAR

Prénom : Lassaad

Date et Lieu de Naissance : 1avril 1990 à Bir Ali-Sfax - Tunisie

Nationalité : Tunisienne

Situation civile : célibataire

Compétences : Informatique appliquée, informatique industrielle, domotique, robotique, électroniques.

Situation actuelle : Je cherche un emploi

Langues : Anglais (courant); Français (courant); Arabe (maternelle).

Adresse : Bir Ali - Sfax - Tunisie.

Adresse administrative : ISET, Route de Mahdia Km 2,5 Sfax – Tunisie

Adresse E-mail : Lassaad.Lahmar@gmail.com

GSM : 28045 820 – 52 545820

Loisirs : Football, Internet, Recherche scientifique, décoration.

Site web: http://www.ProMediaTech.com

FORMATION:

 TITRES UNIVERSITAIRES

 DIPLÔME DE LICENSE spécialité : Systèmes embarqués et mobiles

(Bac + 3) de réalisation d'une boite aux lettres intelligente

Résumé du sujet :La communication à distance apparaît de nos jours comme étant une composante principale de la politique de modernisation, la commande et la surveillance ainsi que le transfert de la technologie, donc le développement de l’activité industrielle d’une entreprise doit passer impérativement par l’intégration de cette composante.

Dans le cadre du projet de fin d’étude on se propose de réaliser une carte de surveillance et de commande autour d’un module GSM ou un téléphone portable permettant d’envoyer des SMS ver l’utilisateur de cette application pour donner des informations sur le contenu de sa boite aux lettres.

Notre système présente des avantages autant importants pour l’individu que pour l’l’industrie qui se manifestent par :

• Connaitre la présence d’une lettre reçue dans boite à distance en temps réel.

• Connaitre le nombre des lettres existes dans la boite





Mes compétences :

Développement informatique

Robotique

Alarme intrusion et domotique