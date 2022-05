Lahouari HOCINE

Je me presente j'ai 37 ans j'ai 3 enfants et recherche pour l'instant un emploi stable.

Je connais l'esprit d'equipe et le management car j'ai deja eu sous ma responsabilité quelques personnes.Mon interet et de travailler ensemble en toute serénité afin d'en tirer un meilleur rendement.Mes qualité sont la ponctualité /la discipline et la motivation constante.En ce qui concernent mes defauts ce serai la franchise et peu etres reservé.Pour toutes questions de l'ordre professionelles n'hésitez pas a me contacter

merci.



Mes compétences :

Agent de maintenance

Commande numérique

Conducteur de ligne

Maintenance

Monteur

Regleur