Je m'appelle Lahoucine ADERRAB, j'ai 41 ans et je suis marié, j'ai deux enfants.

j'aime le sport, les voyages, et je suis prêt à mettre en œuvre toutes mes expériences et mes compétences afin de travailler avec vous en en toute confiance.



Mes compétences :

Organisr le rangement dans les rayons en fonction

Respecter les consignes de sécurité

Dosage des produits de production

Emballage des produits finis

Conditionnement empaquetage

Faire l'étiquetage ou l'emballage des produits

Utiliser un transpal électrique

Démontage, montage, nettoyage des pièces de produc

Entretenir l'espace de travail