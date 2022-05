Najib ADERRAB

DATA-INFRA est une société prestataire de services qui fournit des solutions informatiques aux entreprises.

Notre offre permet à nos clients de bénéficier de solutions technologiques personnalisées en fonction des exigences spécifiques de leur entreprise.



DATA-INFRA saura vous apporter toute son expertise sur:



- la maintenance et la gestion de parc informatique, le dépannage informatique,

- le câblage et réseaux

- la téléphonie

- l'installation des logiciels métiers (Gestion commerciale, devis facture, compta, paye, …)

- l'installation des serveurs et des postes de travail

- la sauvegarde des données et la reprise d'activité

- la virtualisation

- le stockage SAN & NAS

- la sécurité informatique

- la vidéosurveillance

- la conception et la réalisation de prestations Web & mobiles

- l'audit et Conseil

- la formation et le transfert de compétences