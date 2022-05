Lahoucine BICHATACHENE

Je suis un élevé titulaire d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) en Maintenance Industrielle et d’une licence professionnel(LP) en automatisme et gestion technique des bâtiments, je me permets de soumettre ma présente candidature pour une recherche d'emploi.

Pendant mes études universitaires j’ai accru une formation satisfaisante concernant la maintenance industrielle et l’automatisme industriel ainsi électronique et électrotechnique ...



 : 0678-55-28-98

@ : bicha78552898@gmail.com





Mes compétences :

Câblage des armoires electrique

Maintenance industrielle

Gestion technique des batiments domotique

Electrotechnique

Automatismes industriels

Supervision

Électricité industrielle

Reseaux locaux industrielle

Electronique

Electricité