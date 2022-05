Lahoucine EL MOHIB

Jeune marocain, dynamique, sérieux et méthodique, suite à mes expériences, je possède un esprit d'équipe et un sens de responsabilité. mes qualités humaines vont en parallèles avec mes qualités professionnelles, j'ai suivi le métier du développeur informatique durant mes trois premières années de formations, après cette période, j'ai passé au monde de l’actualité en domaine d'enseignement en utilisant les TIC, j'espère après mes deux années du master en ingénierie pédagogique et multimédia apporter un plus dans les TICE pour les prochaines générations et pour mon pays.



Mes compétences :

Symfony2

Dot net

Postgresql/ Oracle/ MySQL/ SQL Server

CMS

Python

AJAX

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

ERP

Ingénierie pédagogique

JAVA / J2EE

Modélisation UML