Lahoucine OUHSAINE

Lahoucine est docteur en énergétique, diplômé de l’université de Lorraine (France) et de l’Université Abdelmalek Essaâdi (Maroc), s’intéresse au développement des systèmes aux énergies renouvelables, notamment le solaire thermique et photovoltaïque, l’énergie éolienne, et la biomasse. Il a plus de quatre ans d’expérience dans le domaine, ses projets de recherche ont été couronnés par plusieurs publications scientifiques dans des revues et des congrès nationaux et internationaux, il est également rapporteur dans des journaux de spécialité. Il a occupé pendant deux ans le poste d’attaché temporaire d’enseignant chercheur à l’INSA Strasbourg. Il est actuellement secrétaire de l’association Green Transition (GTA) dans la région Alsace. Son projet de thèse s’articule autour la modélisation et la simulation des systèmes solaires combinés photovoltaïque-thermiques intégrés aux bâtiments dans le but d’optimiser la conception et le fonctionnement de ces nouveaux systèmes. Il a également participé aux plusieurs projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et l’intégration des systèmes énergétiques aux bâtiments. À travers son expérience, Lahoucine vise à contribuer pro-activement dans l’amélioration et le développement des installations aux énergies nouvelles à l’échelle nationale et méditerranéenne qui méritent un intérêt particulier. De plus, son engagement comme acteur sociale, le suscite à contribuer dans des projets à finalité sociétale à travers les énergies renouvelables.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Mécanique

Mécanique des fluides

Simulations