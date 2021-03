Et après mes vastes expériences et formations, mon dynamisme et mon envoie de réussir dans le métier mamène toujours à poser ma candidature , vue que je souhaite bien d'acquérir une haute ingéniosité, et vue que je suis sérieux,dynamique ,discipliné dans le travail, j'aimerai bien que vous m'acceptez dans votre service pour qu'il soit aussi l'occasion de s'épanouir et prouver mes compétences, et de s'affirmer malgré le stress et le degré de la responsabilité.