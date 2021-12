Cinquantenaire, mon domaine se situe entre l'enseignement moderne, l'écriture et la traduction littéraires; spécialisé dans l'écriture de biographie dans les deux langues. Professeur des lycées, je traduis, écris vos biographies en arabe ou en français et traduis du kabyle, du français et de l'arabe... contact: ajaghvou@hotmail.fr ou Facebook: https://www.facebook.com/laid.douane



Mes compétences :

Traduction

Enseignement

Biographie