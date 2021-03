Curieuse, persévérante et polyvalente mon intérêt se porte à la fois sur le Développement Web Full-Stack et le Développement Back-End.



Dernièrement jai principalement collaboré sur des projets développés en TypeScript, Java, et Python.



Lopportunité dapprofondir, en situation professionnelle, mes connaissances en Java, Python, AWS (Serverless) , CI/CD (Jenkins) et NoSQL serait un plus.