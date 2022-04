Agathe BOUREL

Actuellement étudiante à NEOMA Business School, je suis passionnée par le monde du prêt-à-porter et de la cosmétique. Je suis une personne très impliquée dans les tâches qui me sont confiées, aimant faire preuve de réactivité et d’initiative. Reconnue comme motivée, positive et tenace, j'ai notamment été élue « meilleure négociatrice » de ma promotion au cours de mes études à l’IUT Paris Descartes.





Je recherche actuellement un stage entre mai et août 2016, d'une durée de 3 mois minimum, dans le domaine du marketing/merchandising.