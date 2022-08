Ayant suivi un cursus universitaire en marketing et distribution, je souhaiterais poursuivre ma carrière dans cette spécialité.

Ma "première" activité professionnelle (dans ce secteur) fut pour moi une réelle expérience qui me conforta dans l'idée de vouloir travailler dans le domaine du marketing/merchandising/études.

J'ai dû quitter cette entreprise car j'ai fait le choix d'aller vivre en métropole lilloise.

Je recherche actuellement un poste dans les domaines où j'ai exercé, autrement dit : les études, le merchandising ou le catégory management.



Ainsi, n'hésitez surtout pas à me contacter dans l'hypothèse où un poste semblerait convenir à mon profil.



Je reste entièrement à votre disposition pour de plus amples renseignements.



Laila BENCHEIKH - 06 59 53 00 52



PS : 80% du marché du travail est un marché caché, ainsi, j'espère que via ce site, mon CV sera diffusé plus largement (contactez-moi pour envoi du CV).



Mes compétences :

Assistante marketing

Category management

Distribution

Esprit d'analyse

GMS

GMS Grande Distribution

Grande distribution

Management

Marketing

Merchandising

Organisation

Panels

Réactivité

Rigueur