Laila TAJEDDINE

Le domaine de ma recherche est liée a l'environnement, notamment le comportement des pesticides dans le sol et l'eau.

Nous avons sélectionné deux produits phytosanitaires pour cette recherche : un produit phénolique et le deuxième de la famille de phényle-urée, ces deux produits sont cancérogène et pose des problèmes néfastes a l'environnement et la santé humaine.

Les méthodes que nous avons utiliser pour le traitement de ces polluants c'est l'adsorption et la photochimie tout on utilisant des supports argileux naturels et commerciaux si vous voulez savoir plus sur mes recherches vous pouvez me contacter sur mon adresse email: laila.tajee@gmail.com