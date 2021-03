Lalie BARBIN

Éducatrice spécialisée de formation, j'ai acquis une expérience de 9 ans auprès de publics variés (enfants, adolescents, adultes) dans des domaines différents (handicap, pénitentiaire, prévention et protection de l'enfance). J'ai ensuite effectué une Licence Professionnelle 'Métiers du Développement Social Urbain" afin d'acquérir des connaissances complémentaires en politiques de la ville, éducatives et sociales, mise en place de diagnostics territoriaux et en méthodologie de projets.



Mes compétences :

Prise en charge éducative

Accompagnement individuel

Méthodologie de projet et évaluation

Technique d'entretien et de communication

Diagnostic social

Diagnostic de territoire

Politique de la ville, éducative et social