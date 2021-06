Landry KAMGAING

Landrykamgaing@yahoo.fr



Ingénieur en mécanique de conception et titulaire d’un Master en technologie et mécanique des matériaux avancés, j’ai toujours été très passionné par ce secteur de l’ingénierie. J’ai acquis au cours de mes différents stages académiques diverses compétences tant dans le domaine de la Recherche & Développement que dans celui des la conception et du calcul mécanique: CAO (SolidWorks, CATIA V5, PTC Creo), MEF (ABAQUS/CAE, HyperMesh, ANSYS, Robot Millenium).



Mes compétences :

Solidworks

Matlab

Java

CATIA

Autocad

Ansys

Abaqus

ZeBuLoN

Visual Basic for Applications

PTC Creo

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Linux

Data Access Object