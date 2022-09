Lara CLAVIÉ

Forte de trois ans d'expérience professionnelle, jai pleinement acquis les compétences nécessaires pour gérer les stratégies de communication et marketing dans leur globalité. Jai à cœur d'explorer différents axes stratégiques pour proposer aux entreprises et/ou clients des pistes de réflexion argumentées, pertinentes et cohérentes.



Je suis un véritable atout dans :

- La gestion de projets (rassurer, faire prendre du plaisir et fidéliser le client, organisation, précrastination (contraire de procrastination, anticipation)

- Le développement de stratégies de communication et de marketing

- La rédaction de contenus (rédiger des contenus on line comme off line, adapter le ton selon les cibles, esprit de synthèse, curiosité, recherche)

- La création de contenus (créativité, sens de l'esthétique, artistique)

- Aider les autres équipes en développant de la communication interne (RSE, QVT, outils d'aide, etc)

- Le relationnel (Nouer des liens et entretenir une relation privilégiée avec les collaborateurs internes comme externes, adaptabilité, sociale, emphatique)



Mes principaux traits de caractères :

- Analytique : faits, logique, raisonnement, langage précis, connaissances, performance

- Organisatrice : structure, pratique, gestion, méthodes, différentes théories, programme, processus

- Intégratrice : contact humain, ambiance, chaleur, spontanéité, approfondissement personnel, dynamique, être en relation