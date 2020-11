Passionner de musique je crée avec des amis en 2004 mon label de musique KARISMATIK. J'ai travailler durant la période 2004-2010 dans le monde de la musique en tant que Producteur/Manager d’artistes je m'occuper de tout ce qui concerner le développement de carrière, la Communication: l'image, les relations presse,le merchandising,Organiser, manager et gérer une tournée/concerts au sein de mon label KARISMATIK en licence chez WARNER MUSIC France pour les sorties d'album de l'artiste KENZA FARAH.

*Le 11 juin 2007 l'album " AUTHENTIK " à la production Larif MZE et son compère et a la réalisation KARISMATIK en licence chez WARNER. Un album qui fut au bout de 2 semaines disque d'or (+75000 ex)et au bouts de quelque mois double disque d'or (+ 150 000 ex )

*En Mars 2008 KARISMATIK en co-production avec LDF BOOKING produit la tournée " Authentik tour " de l'artiste Kenza Farah effectué dans toute la france ( 23 dates avec une date effectuée a la Cigale de Paris )

*En novembre 2008 le 2eme album " Avec le coeur " de Kenza Farah voit le jour à la production Larif MZE et son compère et a la réalisation KARISMATIK.Un album qui est double disque d'or ( +150 000 ex).



*En Mars 2009 KARISMATIK en co-production avec LDF BOOKING produit la tournée "Avec Le Coeur Tour" de l'artiste Kenza Farah effectué dans toute la france. ( 27 dates avec une date effectué au ZENITH de Paris)



Mes compétences :

Sérieux et esprit entrepreneur

Autonome et responsable

Management commercial

Management de projets

Organisation d'évènements

Entrepreneur

Organisation du travail

responsable

organiser

créatif

Musique

Mode

Environnement