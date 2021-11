Passionnée par les relations clients et fournisseurs, avec une forte personnalité commerciale, j'ai travaillé dans les Achats, la Vente, le Management d'équipe et la Gestion de projets sur des produits et services B2B et B2C. Experte en satisfaction client, respect de la qualité et négociation.

Créativité, leadership, rigueur, esprit d'analyse et d'initiative, très bon relationnel, force de conviction.