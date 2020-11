Larson JEAN-JACQUES

Bienvenue sur mon profil,



Expérimenté, organisé, sérieux, homme de challenge et de résultats,

je suis Chargé d'affaires chez WE SUN à Seignosse (40)

Je suis à votre disposition pour étudier une solution d'économies d'énergies par l'installation de panneaux photovoltaïques dont vous consommerez la production, en totalité ou en partie, selon votre choix.

N'hésitez pas à me contacter !





Formé à l'école XEROX,

+ de 15 ans de réussite au sein de multinationales

(commercial, grands comptes, chef d'agence, responsable réseau, chef de secteur opérationnel)

+ de 15 ans secteur bâtiment, amélioration de l'habitat auprès des particuliers

(commercial, agent commercial, chef d'entreprise, technicien conseil)



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Commercial

Management

Énergies renouvelables

Décoration

responsable d'agence

Grands comptes