Latifa J.BENALI*

Après un parcours enrichi par plusieurs années d’expériences en Managment et gestion d’ entreprise. Mon chemin de vie et mes aspirations m’ont amenés vers un univers qui m’a toujours passionné celui du développement personnel et du bien-être, toutes les approches qui nous permettent d’accéder à notre richesse intérieure.

Aujourd’hui, ma passion va vers l’essence même de la nature Humaine, de la relation d’aide. J’ai repris le chemin de l’école pendant presque 3 ans, et j’ai suivi de nombreuses formations, qui touchent différentes dimensions de l’Etre Humain : physique, psychique, spirituelle et mentale. Afin de pouvoir sereinement accompagner toute personne dans ses projets, ses objectifs, ses difficultés à avancer sur le chemin de la vie, ou dans son désir de comprendre qui elle est, ou ce dont elle a envie .Je suis pleine de gratitude pour ces outils, approches et clefs que nous avons à notre disposition et qui nous permettent d’accéder à nos joyaux internes



Mes compétences :

Hypnose

PNL

Voyage

Coaching

Naturopathie

Zen