Latiri KAMEL

Homme de terrain de formation Ingénieur, justifiant d’une longue expérience dans le management des équipes industrielles, de la production, de la qualité produit et complétée par un parcours technico commerciale international entre les clients et le site de production pour gérer les relations clients, négocier les cahiers des charges et traiter les litiges.



Après une solide expérience acquise dans un environnement internationale, je trouve qu’il est intéressant de booster sa carrière, d’accéder à des nouvelles responsabilités managériales plus importantes et vivre une nouvelle expérience dans un autre palier hiérarchique.





Mes compétences :

Qualité

Management

Textile