Laura AGUSSOL

Etudiante, passionnée de sciences et particulièrement de biologie et microbiologie.



Jai entamé un cursus dingénieur à lEBI de Cergy pendant deux années puis jai rejoint la formation L3 Biologie Cellulaire et Moléculaire afin de goûter à une autre approche pédagogique. Je suis maintenant en Master 2 Biologie - Santé, ce parcours de formation fut lobjet de deux stages :

- Un à lentreprise Fontarôme où jai pu découvrir le domaine de la qualité.

- Un second cette année, en Belgique chez Fyteko, en tant que stagiaire au sein du laboratoire Recherche et Développement.

Ces stages mont permis dacquérir de nombreuses connaissances en contrôle qualité, à la fois au niveau de tests de routine, mais également au niveau de la recherche et développement dun contrôle - qualité. Je maitrise de nombreux appareils.



Jai le goût du travail en équipe, et possède une autorité naturelle ainsi que le goût du challenge ce qui me permet de fédérer auprès des autres collaborateurs. Naturellement à laise en anglais, je peux facilement participer aux différents travaux à linternational avec les entreprises étrangères.



Je suis passionnée de calligraphie : ce loisir mapporte rigueur, patience et dédication. Également, jai pratiqué la gymnastique artistique pendant 15 ans, ce qui ma appris lesprit déquipe et la persévérance.

Ma découverte du japonais ainsi que du néerlandais ma donné accès à dautres cultures.