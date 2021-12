Je suis Diallo Mamadou Aliou, étudiant inscrit en L3 Génie Civil à CY Cergy paris Université. J'ai fait deux années au Maroc où j'ai fait les classes préparatoires à l'Ecole marocaine d'Ingénierie.

Le Génie Civil est un domaine qui me passionne depuis le bas âge. Mon père est ingénieur en Génie Civil et c'est en grande partie grâce lui que ce domaine m'a plu. Je suis très curieux, motivé et j'aime surtout travailler en Groupe.