Laura COCHETEL

Je suis une personne motivée, persévérante et ouverte d'esprit qui s'adapte facilement aux changements. Je souhaite mettre mes compétences en application dans un environnement multiculturel, respectueux de l'environnement et des êtres humains.



Marketing digital - Communication :

Développement et mise en place dune stratégie de SEO

Administration d un site web et amélioration de son référencement

Définition d une ligne éditoriale Social Media

Animation des réseaux sociaux

Mise en oeuvre dune campagne promotionnelle en ligne

Maîtrise des techniques de storytelling - communication narrative

Rédaction et mise à jour de contenus

Création de supports de communication visuelle

Conception et application dune campagne de communication en fonction de sa cible

Planification de la réalisation d'une action de communication

Veilles concurrentielle, informationnelle et marketing

Développement de partenariats en ligne



Langues :

Compréhension de textes, dialogues et leur restitution dans une autre langue auprès d'interlocuteurs ou sur des documents

Définition des modalités de traduction selon le contexte

Maîtrise des techniques de traduction



Administration import-export :

Gestion de contrats et commandes d achat/vente

Prise en charge de dossiers clients, fournisseurs

Suivi des éléments de paiement des commandes

Gestion des relations clients

Représentation de l'entreprise lors d'événements extérieurs

Mise à jour de la documentation technique

Maîtrise des outils bureautiques



Logistique internationale :

Planification et suivi des différents flux import/export

Contrôle des conditions de réalisation de commandes/livraisons

Gestion de la documentation de transport

Suivi de l'état des stocks

Connaissance de l organisation de la chaîne logistique