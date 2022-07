Laura COLOMBEL

Diplômée de l'Ecole Nationale d'Architecture de Normandie, j'envisage la possibilité de mettre à profit les compétences acquises durant l'obtention de mon diplôme dans une première réelle expérience professionnelle qui me permettra de compléter ma formation dans les domaines de la gestion financière et juridique du suivi d'un projet.



Depuis Mai 2016, je travaille au sein du Logement Familial de l'Eure (bailleur basé à Evreux (Eure) en tant qu'assistant technique d'opérations. Je suis une formation de Licence Chargée d'affaires BTP en alternance avec le Cesi pour pouvoir exercer le métier de Chargée d'Opérations.



Mes compétences :

AutoCAD

Revit architecture

Sketch up

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Autodesk Revit

Excel

Sieges

AutoDesk

Adobe