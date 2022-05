Laura FEUARDENT

Diplomé en tant qu'esthétcienne Dermo-Hygiéniste en 2014, j'ai très vite voulu me mettre à mon compte. L'opportunité de travailler en tant qu'indépendante c'est présentée à moi en 2017 cette aventure à duré 2 ans et demi. et m'a appris la relation clients et la fidélisation, la gestion des stocks, la vente de produits etc... Le Covid m'a poussé à me reconvertir et à commencer un travail dans l'administration. Après avoir suivi une formation d'assistante administrative, j'ai intégré un poste dans la fondation OISTE qui a pour but la sécurité des transactions électroniques.