Laura FIDALGO SUAREZ

Bonjour,

Je viens de m'installer à Bordeaux il y a maintenant un an, où j'ai étudié le français jusqu'à aujourd'hui.

Je suis à la recherche d'un emploi, avec des fonctions administratives, commerciales, ou d'assistant à la direction.

Il s'agit de mon premier emploi en France, raison pour laquelle je recherche véritablement une expérience valorisante et qui me permettra de monter en compétence.

Je suis très organisée, rigoureuse, et impliquée dans mon travail. Sociable et enthousiaste, je peux construire de bonne relations, avec les clients comme avec l'équipe de travail.

Très motivée, je reste ouverte aux opportunités, et ne suis pas fermée à un secteur en particulier.

J'espère vous rencontrer pour échanger sur les possibilités de carrière que peuvent m'offrir votre entreprise.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion de la relation client

Secrétariat

Audit qualité

Comptabilité

Audit interne

Audit

Sage Accounting Software

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Customer Relationship Management