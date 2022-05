Laura FOUARD

Mon parcours en 2 étapes clés :



- COMPTABILITE : 7 ans d'expérience au sein de cabinets comptables, entreprise publique et dans une grande entreprise.



- ACCOMPAGNEMENT : coach et equicoach (bénévole indépendant), conseillère création d'entreprise (bénévole ADIE) et conseillère bilan de compétences.



Objectif professionnel :



Trouver un CDD ou CDI sur Troyes pour devenir conseillère en insertion professionnelle et vivre une expérience humaine et enrichissante au sein d'une équipe solidaire et dévouée aux autres.



Motivations :



Guider mon prochain à trouver sa voie professionnelle.

Alignée avec mes valeurs (altruisme, bienveillance et positive attitude).

Donner du sens à mon parcours.

Me sentir utile (sens du service).

Le partage et le travail en équipe.



Atouts :



Communication et écoute

Esprit d'équipe

Rigoureuse

Capacités d'analyse et de synthèse