Laura LE BIHAN

Diplômée de l'EPF en 2015, j'ai effectué un Volontariat International en Entreprise au sein de la branche Canadienne de Safran Landing Systems. J'ai par la suite suivi le mastère spécialisé ingénierie aéronautique et ingénierie des essais en vol à l'ISAE Supaero et réalise actuellement mon stage de fin d'études chez Aeroconseil au sein du département Technical Services sur les activités MCC, suivi des vols des avions des Essais en Vol et du Delivery Center, ainsi que CAMO EV, maintien de navigabilité des avions des Essais en vol.



Je suis actuellement activement à la recherche d'un poste dans les domaines des essais ainsi que des performances et serai disponible dès octobre 2017.



Mon curriculum vitae est disponible en anglais et en français sur ma page LinkedIn :

https://linkedin.com/in/lauralebihan



Mes compétences :

Microsoft Office

Catia v5

Internet

Visual Basic

Ingéniere

Aerospace

Aéronautique

MATLAB