Laura OETHEIMER

Enseignante, chargée de l’enseignement de l’allemand, du français de l’italien pour diverses institutions, depuis 1990, j’élabore des cours vivants adaptés aux attentes et exigences des stagiaires. J'utilise les nouvelles technologies comme support pédagogique.

Mes stagiaires obtiennent des résultats rapides, grâce à des cours que j'ai conçus pour les accompagner vers la réussite.

Ils apprécient en moi mes qualités de pédagogue (entrain, patience, rigueur, réceptivité), ainsi que mes compétences multiculturelles, j’ai grandi en France dans un milieu trilingue (père allemand et mère italienne).



Mes compétences :

Encadrement

Recrutement

Pédagogie

Mise en place et gestion de partenariats

Coordination

Interprétariat et Traduction

Création de ressources numériques