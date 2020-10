Laura PIONNIER

J'exerce la Réflexologie plantaire et le Coaching santé / bien-être à Cannes. J'accompagne mes clients dans leur besoin de mieux-être physique et mental. Je propose différents types daccompagnement qui vont de la prise en charge à lautonomie. Mes thèmes de prédilection sont le stress, les maux chroniques et le mode de vie.



Vous pouvez me contacter pour mexposer les challenges que vous rencontrez et nous pourrons convenir dun entretien téléphonique gratuit pour en discuter.



Pour en savoir plus: https://www.laurapionnier.com