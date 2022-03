Laura SEGRÉTAIN

Je suis actuellement en transition professionnelle. Je souhaite me spécialiser dans le secteur de l'insertion professionnelle / formation en tant que CIP. Je suis en recherche active d'une formation diplômante me permettant d'affiner mes compétences. Mes responsabilités dans mon précédent poste ont évolué au fil des années et sont le reflet de mon implication, de ma motivation et de ma rigueur dans la polyvalence de mes missions.



Le challenge, l'authenticité et l'innovation sont de vrais moteurs au quotidien.

Je suis à l'écoute de projets ou collaborations futures.