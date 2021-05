Laura WERTENSCHLAG

Passionnée par le design graphique, la photographie, la mode, j’ai une très bonne connaissance des technologies du web et du print dans leur ensemble. Créative et réactive, je maîtrise les logiciels adobe, ainsi que le digital publishing qui peut être un plus.



Autonome et indépendante avec une certaine sensibilité graphique, j’aime également travailler en équipe et échanger des idées. Je suis très réactive dans les projets, la prise de risque ne me fait pas peur.



De ce fait, je pense être à même de m’intégrer très rapidement car j'ai la capacité de m'adapter à toutes les situations. L'esprit ouvert, je vous apporterai un travail rigoureux, sensible et tout ça dans la bonne humeur.



Mes compétences :

E-commerce

Communication visuelle

Web design

Réseaux sociaux

Blogging

Graphisme print