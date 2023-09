Laure BAHOLET

Je travaille dans le monde industriel Aéronautique en prestation. Je d y ai découvert les 2 métiers qui consistent à l'assemblage de la structure avion et à l'installation des systèmes électriques et hydrauliques.



Ayant une formation en Qualité et Logistique, je me suis diversifiée en découvrant les Méthodes pendant 5 ans puis vers les métiers d'ordonnancement des opérations de postes de travail.



Ces années dexpériences mont permis de développer mes compétences de planification, de suivi de projet et dimplémentation de solutions techniques. J'ai également pu perfectionner mon relationnel, par du travail en équipe et des échanges avec des fournisseurs et clients. Enfin, jai pu renforcer ma rigueur, mon autonomie et ma capacité à intégrer des problématiques et proposer des solutions concrètes prenant en compte un délai et un budget.