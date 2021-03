Laure BERTOLI

Ma carrière m’a donné l’occasion de travailler aux côtés des Présidents Directeurs Généraux dans des entreprises européennes et régionales, toutes réputées pour leur excellence



Après avoir exercé des responsabilités d’Assistante de direction, j’ai, dans un deuxième temps, enrichi ma mission principale d’actions secondaires en tant que chargée de communication interne, externe, Relations-presse, chargée événementiel et commerciale



Depuis plus de 25 ans, je travaille ainsi dans un contexte d’assistanat, ce qui fait de moi aujourd’hui une assistante expérimentée, aux compétences multi disciplinaires, capable d’intervenir dans des contextes économiques très différents et de faire face à des complexités multiples, tant d’un point de vue humain que professionnel.



Mes compétences :

Décoration

Analyse

Community management

Organisation d'évènements

Communication

Secrétariat

Négociation commerciale

Direction générale