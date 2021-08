Laure BOSOM PÉRÈS

Spécialisés dans les ressources humaines, travail temporaire et formation professionnelle, nous fournissons des prestations de services aux entreprises du secteur de l’industrie et de l’énergie.



Mon poste consiste :

-à la gestion des contrats clients : pendant toute la durée du contrat, suivi des délais, des coûts (actualisation des prix, des délais ) et des prestations liées aux projets (suivi des feuilles de présence de nos salariés chaque mois, et suivi des projets) ;

-à la facturation de l'intégralité des missions et services aux clientes (facturation des jours de travail et de voyage ; des billets d’avion ; frais divers réels …)

-à la gestion des procédures à l’amiable du recouvrement des créances clients : vérification du montant de la créance, de sa date d’exigibilité ; préparation de toutes les pièces susceptibles de contribuer à prouver la créance ; relance ;

-à la mise en place du reporting d’activité mensuel : création et suivi de tableaux de reporting par client et par projet ;

-à la consolidation des données de facturation avec les autres services financiers : mise en place de tableaux de synthèse ;

-à la veille des publications appels d'offres dans la presse locale angolaise, et participation à l’élaboration des dossiers de réponse aux appels d'offres.



Il nécessite de hiérarchiser les urgences et les échéances, d’effectuer un contrôle constant des différentes données à traiter et d’être garant de la validité des informations reportées.

Seule francophone au sein de l'équipe, cette expérience professionnelle en immersion complète est l'occasion de découvrir une autre culture, et d'être attentive à des "codes" qui ne sont pas forcément les miens. La patience et l'observation m'ont permis de trouver ma place.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel