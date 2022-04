André KASAY NAMWISI

Je suis un constructeur btp, j´ ai plus evolué dans le domaine des études, conception et réalisations des projets urbanistique et architectural. Je travail pour mon propre compte ici en Angola, mais cette fois , j ai besoin d évoluer au sein d´ une entreprise de construction. pour partager de mon experiance et acquerir aussi des nouvelles connaissances.

Si vous avez une entreprise des construction en angola , n exiter pas de me contacter.



Mes compétences :

Microsoft Word

Études, conception et réalisation des projet btp

google sketchup, AutoCAD,Microsoft Excel