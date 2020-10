Fort de plus de 20 années d'expérience dans le domaine immobilier, je suis aujourd'hui spécialisée en gestion locative.

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des qualités : relationnelles, juridiques, administratives et de management.

Toujours désireuse de mettre mes compétences, ma polyvalence et mon professionnalisme au service des particuliers, j'affectionne vraiment ce domaine. J'aime aussi travailler au sein d'une équipe qui a de vraies valeurs humaines.

Continuer d'exercer ma passion, pour mon plus grand plaisir est mon seul souhait...

Je reste donc à l'écoute de toutes opportunités sur le Dunkerquois et environs ; dans le domaine privé.

Je suis prête à découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, avoir de nouvelles perspectives d'évolution.

"L'expérience, pour celui qui sait en profiter, est le meilleur guide dans la conduite de la vie."



Mes compétences :

Gestion de sinistres

Ecoute

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Conscience professionnelle

Rigueur

Fibre commerciale

Ethique professionnelle

Gestion des commandes

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Relations clients

Organisation de salons

Organisation de réunions

Organisation