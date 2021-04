Laure CHÉRIE

Depuis novembre 2013, Responsable d équipe, service à la clientèle française et internationale.



Depuis décembre 2014, responsable des trois espaces clients :

- Clientele russophone

- Clientele francaise et anglophone

- Clientele sinophone individuelle



Manager d´une equipe de 3 encadrants et 24 conseillers clientèle.



Les Galeries Lafayette, Leader du secteur grand magasin, icône incontournable du luxe international.

Illustré et animé par quatre valeurs, la passion client, l audace d innover, le gout de l excellence et l engagement collectif.



Mes compétences :

mode

export

international

développement international

commerce

communication

marketing

management

developpement collectif et individuel