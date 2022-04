François VANDERSCHELDEN

À la suite d’un cursus en 5 ans au sein du programme TEMA de l’école Reims Management School, j’ai décidé de poursuivre mes études par le mastère spécialisé Technologie et Management de l’école Centrale Paris.



Cette double formation m’a permis, dans un premier temps, d’acquérir des compétences dans les domaines des achats, de la logistique, du marketing et des systèmes d’informations, puis de développer des compétences techniques et scientifiques pour une meilleure compréhension des problématiques ingénieurs.









Mes compétences :

Solidworks

SQL

Apprendre et m'enrichir

HTML

Pack Microsoft Office en particulier Excel

Logistique

Négociation

e-Commerce

Relation fournisseurs

Relation client