Laure GONZALES

Winsearch est le Cabinet de solutions RH spécialiste du Recrutement d’Experts & de l’Accompagnement de Collaborateurs, filiale du Groupe PROMAN.



Chez Winsearch, chaque Consultant(e) est formé(e) puis dédié(e) à une expertise Métier ou Secteur et se trouve ainsi en capacité d’analyser, décrypter, comprendre et solutionner un grand nombre de vos problématiques RH en vous apportant la valeur ajoutée attendue dans un contexte de respect, d’exigence et de bienveillance réciproques.



Nous vous aidons dans vos recrutements de cadres et cadres supérieurs avec une grande expertise auprès de l'Industrie en général mais aussi en Logistique/Distribution ainsi que sur les métiers de l'IT et de l'Audit Expertise Comptable avec nos nouveaux pôles d'expertise.



Nous sommes certifiés MBTI, 16PF et F3P.

Recrutement, Construction de projets professionnels, Cohésion d'équipe, Développement Personnel, Posture managériale.... : Winsearch vous accompagne sur tous vos développements RH !



Mes compétences :

Ressources humaines

Industrie

Recrutement

Consultant

Management

MBTI

F3P Construction Projets Professionnels

Dispositifs médicaux

Plasturgie