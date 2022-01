Laure LAGACHE

Ingénieur HSE et titulaire d'un mastère spécialisé en management QSE, avec 6 ans d'expérience au sein de grands groupes industriels tels que MERCK et MARS. Spécialiste en sécurité avec un fort intérêt pour la mise en place d'outils et de solutions permettant de faire évoluer la culture sécurité en entreprise.



Mes compétences :

Prévention des risques

Premiers Secours Civiques

Pack office

Cartographie

PRAP gestes et postures

Rédaction de rapport

Organisation de réunion publique

HSE

Hygiène

Sécurité

Environnement

Prévention

MapInfo, Pack office

ArcGIS

Culture sécurité

Management de projet

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001