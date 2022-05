Stéphanie BIDAULT

Diplômée de Droit Public, j'ai effectué des travaux de doctorat sur la “Maîtrise de l’espace et la prévention des risques majeurs”.



Après plusieurs années passées comme chargée d'enseignement auprès de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques, du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.), du Rectorat et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.A.N.A.M.), j'ai parallèlement assuré des responsabilités de chef de service au sein de la Caisse Mutuelle Régionale (C.M.R.).



Depuis 2007, j'ai participé à la création et au développement du CEPRI - Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation - d'abord comme chargée de mission puis comme directrice adjointe, en charge du secrétariat général, des affaires juridiques et des relations extérieures. J'en assure aujourd'hui la direction.



Mes compétences :

RISQUES MAJEURS

DROIT PUBLIC